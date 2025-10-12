Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u toku današnjeg dana putuje u Andoru gde je u utorak čeka utakmica protiv domaćina u nastavku kvalifikacija za odlazak na Mundijal.

Srbija je poražena od Albanije u subotu uveče u Leskovcu, čime je mogućnosti za odlazak na Svetsko prvenstvo svela na minimum. No, šansa postoji i pobeda u Andori bi bila hvatanje za slamku spasa.

Fudbalski savez Srbije prihvatio je ostavku selektora Dragana Stojkovića Piksija, pa će reprezentacija bez dosadašnjeg selektora krenuti na meč protiv Andore.

Iako je prvobitno najavljeno da će ekipu voditi njegov prvi asistent Goran Đorović, to se neće desiti, pošto su sa Piksijem reprezentaciju napustili i njegovi najbliži saradnici.

Doneta je odluka da tim na predstojećoj utakmici predvodi Zoran Bata Mirković, aktuelni selektor naše mlade reprezentacije. Reč je o privremenom rešenju dok ne bude imenovan novi selektor. Podsetimo, najozbiljniji kandidat za mesto novog šefa stručnog štaba nacionalnog tima je Veljko Paunović.

Zoran Mirković Foto: Starsport©

Andora i Srbija igraju u utorak od 20.45 časova. Srbija je ternutno treća u Grupi K sa sedam osvojenih bodova iz pet utakmica. Albanija ima 11 bodova iz šest utakmica, a na prvom mestu je Engleska sa 15 bodova.