Nakon sinoćnjeg poraza od Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković Piksi ponudio je ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije.

Piksi je na konferenciji za medije objavio i da ne ide u Andoru, a dan nakon utakmice tim povodom oglasio se i FSS.

Saopštenje FSS prenosimo u celosti:

- Nakon poraza naše reprezentacije od selekcije Albanije u Leskovcu, selektor Dragan Stojković ponudio je ostavku na svoju funkciju i neće putovati sa ekipom na utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Andore.

Vođenje A reprezentacije Srbije na narednoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo preuzeće strateg naše mlade selekcije Zoran Mirković, koji se već u nedelju ujutro priključio nacionalnom timu u Nišu, zajedno sa članovima stručnog štaba Strahinjom Pandurovićem, Lazarom Tomićem, Aleksandrom Kirovskim, Dejanom Odavićem i Bogdanom Milićevićem.

Odmah po povratku iz Andore, u petak 19. oktobra, zasedaće Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije, koji će u skladu sa svojim nadležnostima i standardnom procedurom FSS, doneti sve dalje odluke u vezi sa promenama na čelu nacionalnog tima.

Fudbalski savez Srbije ovom prilikom izražava zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio u prethodne četiri i po godine na čelu reprezentacije, pre svega na plasmanu na Svetsko i Evropsko prvenstvo, kao i na osvajanju prvog mesta u B diviziji Lige nacija i očuvanju statusa u elitnom rangu evropskog fudbala - stoji u saopštenju FSS.