- Sramota. To je sramota. To je sramota, nije čudna odluka, to je sramota. Ostaviti prvo matematički još šanse postoje, ako si već bio toliko sa tom grupom. Idi protiv Andore, završiš još dve utakmice i odeš kao gospodin. To je sramota, izdaja, vrsta prepotencije. Svih ovih godina sam pratio i analizirao i govorio, da ne može selektor da kaže da nas je odveo na Evropsko i Svetsko prvenstvo. Koga si ti odveo? Ili odvešću vas. Stani, pa ti si selektor. Moraš da imaš respekt i poštovanje prema ljudima koji su te doveli i vratili iz anonimnosti", rekao je Bogdanović.