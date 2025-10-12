Slušaj vest

Jučerašnjim porazom od Albanije (0:1), Srbija je šanse za drugo mesto i plasman u baraž kvalifikacija za Svetsko prvenstvo svela u domen teorije.

Nakon utakmice, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je ponudio ostavku, a na konferenciji za medije je rekao da neće putovati sa ekipom u Andoru.

Reakcija Dragana Stojkovića na skandiranje "Piksi odlazi" Foto: Nemanja Nikolić

To je zasmetalo Radetu Bogdanoviću, koji je dan nakon utakmice na "TV Prva" rekao:

- Sramota. To je sramota. To je sramota, nije čudna odluka, to je sramota. Ostaviti prvo matematički još šanse postoje, ako si već bio toliko sa tom grupom. Idi protiv Andore, završiš još dve utakmice i odeš kao gospodin. To je sramota, izdaja, vrsta prepotencije. Svih ovih godina sam pratio i analizirao i govorio, da ne može selektor da kaže da nas je odveo na Evropsko i Svetsko prvenstvo. Koga si ti odveo? Ili odvešću vas. Stani, pa ti si selektor. Moraš da imaš respekt i poštovanje prema ljudima koji su te doveli i vratili iz anonimnosti", rekao je Bogdanović.

