Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je sinoć šokantan poraz od Albanije (1:0) u Leskovcu, u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Nakon poraza, stručni konsultant na RTS-u Dejan Nedić, rekao je da veruje da Srbija može da pobedi Englesku na gostovanju.

- Ja sam optimista. Zašto ne možemo mi da pobedimo Englesku na Vembliju? Zbog čega, ’ajde recite mi…Zašto?

Dok su Aleksandar Janković i Miroslav Vjetrović analizirali poraz i pričali o stanju u srpskom fudbalu, Nedić je ponovo "uleteo" komentarom:

- Da kažem ja nešto na kraju. Pobeda na Vemebliju sve bi promenila - dodao je Nedić.