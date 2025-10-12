Fudbal
"ZAŠTO NE MOŽEMO DA POBEDIMO ENGLESKU NA VEMBLIJU?" Njegova izjava je šokirala sve posle poraza od Albanije, zbog ovih reči svi ga gledaju i smeju se...
Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je sinoć šokantan poraz od Albanije (1:0) u Leskovcu, u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Nakon poraza, stručni konsultant na RTS-u Dejan Nedić, rekao je da veruje da Srbija može da pobedi Englesku na gostovanju.
- Ja sam optimista. Zašto ne možemo mi da pobedimo Englesku na Vembliju? Zbog čega, ’ajde recite mi…Zašto?
Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Dok su Aleksandar Janković i Miroslav Vjetrović analizirali poraz i pričali o stanju u srpskom fudbalu, Nedić je ponovo "uleteo" komentarom:
- Da kažem ja nešto na kraju. Pobeda na Vemebliju sve bi promenila - dodao je Nedić.
