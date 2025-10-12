Nakon bolnog poraza od Albanije (0:1), koji je našu reprezentaciju najverovatnije koštao plasmana u baraž za Svetsko prvenstvo, doneta je odluka da se A reprezentaciji naknadno priključe Luka Lijeskić, golman naše U-21 reprezentacije, mladi čuvar mreže Crvene zvezde Vuk Draškić i talentovani napadač Anderlehta Mihajlo Cvetković. Draškić i Cvetković bili su inicijalno pozvani od strane Gordana Petrića, ali će se usled neočekivanih okolnosti naći na raspolaganju Zoranu Mirkoviću, koji će predvoditi Srbiju na meču protiv Andore, prenosi "Meridian sport".