Posle odlaska Dragana Stojkovića Piksija sa klupe fudbalske reprezentacije usledile su i neočekivane promene u taboru Orlova.

Nakon bolnog poraza od Albanije (0:1), koji je našu reprezentaciju najverovatnije koštao plasmana u baraž za Svetsko prvenstvo, doneta je odluka da se A reprezentaciji naknadno priključe Luka Lijeskić, golman naše U-21 reprezentacije, mladi čuvar mreže Crvene zvezde Vuk Draškić i talentovani napadač Anderlehta Mihajlo Cvetković. Draškić i Cvetković bili su inicijalno pozvani od strane Gordana Petrića, ali će se usled neočekivanih okolnosti naći na raspolaganju Zoranu Mirkoviću, koji će predvoditi Srbiju na meču protiv Andore, prenosi "Meridian sport".

Andora i Srbija igraju u utorak od 20.45 časova. Srbija je ternutno treća u Grupi K sa sedam osvojenih bodova iz pet utakmica. Albanija ima 11 bodova iz šest utakmica, a na prvom mestu je Engleska sa 15 bodova.

