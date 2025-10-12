Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo izvesno ostala je bez plasmana na naredno Svetsko prvenstvo, pošto je sinoć u Leskovcu izgubila od selekcije Albanije minimalnim rezultatom.

Autor jedinog pogotka na jučerašnjem meču bio je Rej Manaj, koji je posle gola pokazivao dvoglavog orla i provocirao na taj način naše navijače u Leskovcu.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Srbija je možda najbolju priliku na meču imala u 63. minutu preko Dušana Vlahovića.

Naš napadač se sjajnim potezom oslobodio svojih čuvara, potom ušao u šesnaesterac i potpuno neometano šutirao, ali je loptu poslao daleko iznad gola.

Pogledajte promašaj Dušana Vlahovića:

Ne propustiteFudbal"NAREDNI SELEKTOR NE SME DA BUDE IZ ZVEZDE" Rade Bogdanović nikad oštriji! Njegove reči odjekuju Srbijom posle poraza od Albanije, otkrio šta je rekao Radujku!
Rade Bogdanović.jpg
FudbalNEOČEKIVANE PROMENE U TABORU ORLOVA POSLE ODLASKA PIKSIJA! Naknadno pozvana dva golmana i napadač!
Luka Lijeskić
Fudbal"ZAŠTO NE MOŽEMO DA POBEDIMO ENGLESKU NA VEMBLIJU?" Njegova izjava je šokirala sve posle poraza od Albanije, zbog ovih reči svi ga gledaju i smeju se...
SERBIA-ENGLAND 0039.jpg
Fudbal"TO JE SRAMOTA, IZDAJA, VRSTA PREPOTENCIJE" Rade Bogdanović osuo paljbu po Piksiju! Razbesneo ga je potez selektora posle poraza od Albanije!
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg

Vlahović emotivan posle poraza od Albanije Izvor: Kurir