Velika šteta...
Fudbal
SNIMAK KOJI MNOGO BOLI! EH, DA JE TO UŠLO... Pogledajte Vlahovićev promašen zicer protiv Albanije - sve je odlično uradio, a onda... VIDEO
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Srbije gotovo izvesno ostala je bez plasmana na naredno Svetsko prvenstvo, pošto je sinoć u Leskovcu izgubila od selekcije Albanije minimalnim rezultatom.
Autor jedinog pogotka na jučerašnjem meču bio je Rej Manaj, koji je posle gola pokazivao dvoglavog orla i provocirao na taj način naše navijače u Leskovcu.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Srbija je možda najbolju priliku na meču imala u 63. minutu preko Dušana Vlahovića.
Naš napadač se sjajnim potezom oslobodio svojih čuvara, potom ušao u šesnaesterac i potpuno neometano šutirao, ali je loptu poslao daleko iznad gola.
Pogledajte promašaj Dušana Vlahovića:
Reaguj
Komentariši