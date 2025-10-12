Slušaj vest

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije u Leskovcu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i najverovatnije ostali bez šansi da se plasiraju na Mundijal.

Orlovi su pretrpeli veliki udarac, selektor Dragan Stojković Piksi je podneo ostavku, a u narednom meču protiv Andore Srbija će biti u izmenjenom sastavu u odnosu na meč sa Albanijom, a može se reći i prilično oslabljena, bez petorice reprezentativaca.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

 Neće biti Nikole Milenkovića, Andrije Živkovića, Predraga Rajkovića, Luke Jovića i Dragana Rosića – razlog je preveliki umor, odnosno, povrede koje su pomenuti fudbaleri zadobili.

Zoran Bata Mirković će voditi reprezentaciju na tom susretu, a umesto pomenutih igrača pozvao je Luku Lijeskića iz Radničkog 1923, Vuka Draškića iz Zvezde, kao i Mihajla Cvetkovića iz Anderlehta.

Ne propustiteFudbalNA NAJLEPŠI MOGUĆI NAČIN JE OBELEŽIO VELIKI JUBILEJ! Mitrović protiv Andore nastavio da radi ono što najbolje zna, ali ovaj gol ima posebnu draž! VIDEO
serbia-andorra-277763.JPG
FudbalJUVENTUS SE OGLASIO PRED MEČ SRBIJE I ANDORE! Gospodski potez italijanskog velikana - Dušan Vlahović dobio moćnu poruku, evo kako mu je Juve poželeo sreću!
profimedia-1008390162.jpg
FudbalMEČ PROTIV ANDORE BIĆE POSEBAN ZA ALEKSANDRA MITROVIĆA! Srbin slavi jubilej u Leskovcu!
serbiamontenegro783065.jpg
Fudbal"SRBIJA UZ ENGLESKU NAJBLIŽA MUNDIJALU" Iz tabora Andore poručuju: Bićemo dostojan protivnik!
profimedia-1007965901.jpg

Prvi zeleni karton u istoriji fudbala Izvor: BeinSport/Screenshot