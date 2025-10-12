Slušaj vest

Fudbaleri Srbije poraženi su od Albanije u Leskovcu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i najverovatnije ostali bez šansi da se plasiraju na Mundijal.

Orlovi su pretrpeli veliki udarac, selektor Dragan Stojković Piksi je podneo ostavku, a u narednom meču protiv Andore Srbija će biti u izmenjenom sastavu u odnosu na meč sa Albanijom, a može se reći i prilično oslabljena, bez petorice reprezentativaca.

Neće biti Nikole Milenkovića, Andrije Živkovića, Predraga Rajkovića, Luke Jovića i Dragana Rosića – razlog je preveliki umor, odnosno, povrede koje su pomenuti fudbaleri zadobili.

Zoran Bata Mirković će voditi reprezentaciju na tom susretu, a umesto pomenutih igrača pozvao je Luku Lijeskića iz Radničkog 1923, Vuka Draškića iz Zvezde, kao i Mihajla Cvetkovića iz Anderlehta.