Darko Lazović novi je fudbaler Al Vajde, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Darko Lazović biće klupski kolega Dušanu Tadiću, a njih dvojica pokušaće Al Vahdi da donesu titulu ove sezone.

Darko Lazović (35) posle isteka ugovora sa Veronom bio je slobodan. Pregovarao je da nekoliko italijanskih klubova, bilo je i nagoveštaja da bi mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, ali do dogovora sa zainteresovanim stranama nije došlo. Bio je u rodnom Čačku sa porodicom, gde je trenirao i održavao formu.

Na kraju, Darko Lazović odlučio je da prihvati zanimljivu ponudu Ali Vahde, kluba za koji igra Dušan Tadić, koji će mu sigurno pomoći da se što pre adaptira na ligu i uslove u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iskusni krilni igrač potpisao je ugovor sa Al Vahdom do kraja ove sezone.

Klub je poželeo Darku Lazoviću toplu dobrodošlicu na svojim zvaničnim internet stranicama, u nadi da će što pre pomoći ekipi trenera Žozea Moraiša. Ali Vahda je trenutno druga na tabeli UAE sa dva boda manje od lidera Al Ahlija

Darko Lazović proteklih deset godina igrao je u Italiji, četiri za Đenovu i šest za Veronu. Upisao je ukupno 296 utakmica u Seriji A i dao 21 gol. Karijeru je počeo u Borcu iz Čačka, a od 2009. do 2015. nosio je dres Crvene zvezde i to u trenucima kada je klub prolazio kroz najteže trenutke u svojoj istoriji.

Za srpsku fudbalski reprezentaciju Darko Lazović igrao je od 2008. do 2023, upisavši 29 utakmica, uz jedan gol. Upravo taj pogodak u meču kojim je u poslednjim trenucima meča protiv Bugarske, doneo Zlatan bod Srbiji u kvalifikacijama za EURO 2024, bio je njegov poslednji meč za selekciju Srbije. Nikada ga posle toga Dragan Stojković nije pozvao u nacionalni tim.