Atraktivna albanska voditeljka Eva Murati zapalila je društvene mreže skandaloznom objavom!
NE ZNA ZA SRAMOTU
SKANDAL! ČUVENA ALBANKA SKUPLJALA LAJKOVE ŠIREĆI MRŽNJU! Uoči meča sa Srbijom pozirala sa simbolom velike Albanije i izazvala haos na mrežama (FOTO)
Lepa Eva, poznata po svojoj sklonosti ka skandalima i provokativnim objavama, objavila je fotografiju uoči meča sa Srbijom u izazovnoj kombinaciji ponosno pokazujući rukama simbol dvoglavog orla, znak "velike Albanije".
Eva Murati Foto: PrintscreenInstagram
Objava je momentalno izazvala lavinu reakcija – dok su srpski navijači besneli zbog provokacije, Murati je u isto vreme dobijala hiljade lajkova i komplimenata iz celog sveta, pretvarajući provokaciju u samopromociju.
Na stotine poruka podrške i komentara stiglo je iz regiona i dijaspore, dok su se ispod slike ređali emotikoni srca i orlova.
Podsetimo, meč između Srbije i Albanije odigran je u Leskovcu, a završen je pobedom gostujuće selekcije rezultatom 0:1.
