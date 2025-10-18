NE ZNA ZA SRAMOTU

Lepa Eva, poznata po svojoj sklonosti ka skandalima i provokativnim objavama, objavila je fotografiju uoči meča sa Srbijom u izazovnoj kombinaciji ponosno pokazujući rukama simbol dvoglavog orla, znak "velike Albanije".

Objava je momentalno izazvala lavinu reakcija – dok su srpski navijači besneli zbog provokacije, Murati je u isto vreme dobijala hiljade lajkova i komplimenata iz celog sveta, pretvarajući provokaciju u samopromociju.

Na stotine poruka podrške i komentara stiglo je iz regiona i dijaspore, dok su se ispod slike ređali emotikoni srca i orlova.

Podsetimo, meč između Srbije i Albanije odigran je u Leskovcu, a završen je pobedom gostujuće selekcije rezultatom 0:1.