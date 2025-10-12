Slušaj vest

Fudbaleri Kipra pobedili su danas u Seravaleu domaći San Marino 4:0, u utakmici Grupe H u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Kipar je poveo u devetom minutu golom koji je postigao Loizos Loizu, a prednost je udvostručio Stelios Andreu u 59. minutu.

Treći gol postigao je Grigoris Kastanos u 67. minutu iz jedanaesterca, a konačan rezultat postavio je Andronikos Kakulis u 79. minutu.

Obe ekipe odigrale su po sedam utakmica u Grupi H, Kipar je treći sa osam bodova, a San Marino je na poslednjem petom mestu bez bodova.

Austrija je prva sa svih 15 bodova iz pet utakmica, a drugo mesto zauzima Bosna i Hercegovina sa 13 bodova iz šest utakmica.

Rumunija je odigrala pet utakmica i ima sedam bodova na petom mestu na tabeli.

U sledećem kolu Kipar će 15. novembra dočekati Austriju, a San Marino će tri dana kasnije igrati na gostujućem terenu protiv Rumunije.