Sramotne scene usledile su nakon sinoćnje utakmice između Srbije i Albanije u Leskovcu, u kojoj su gosti slavili minimalnim rezultatom 1:0. Umesto da se slavlje završi na terenu, albanski fudbaleri su se pretvorili u vandale, uništavajući svlačionicu stadiona "Dubočica".

Albanci demolirali svlacionice stadiona u Leskovcu

Posebno je šokantno što je predvodnik ovog skandaloznog čina bio potpredsednik UEFA i predsednik Fudbalskog saveza Albanije, Armand Duka.

Prema snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, Duka i igrači Albanije su skačući od euforije doslovno razvalili plafon svlačionice, izbijajući ploče.

Albanci demolirali svlacionice stadiona u Leskovcu 2

Umesto da pokažu poštovanje prema domaćinu i sportskom duhu, bahato su se hvalili svojim činom, objavljujući snimke vandalizma uz osmehe i slavlje.

"Armand Duka polomio plafon svlačionice sa zadovoljstvom" - napisao je albanski novinar Blendi Fevziu na svom Instagramu uz snimak.

IMG-20251011-WA0198.jpg
IMG-20251011-WA0203.jpg
Rade Bogdanović.jpg
IMG-20251011-WA0210.jpg

Fudbaleri Srbije, Orlovi, Liga nacija, Ernst Hapel