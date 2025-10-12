Slušaj vest

Fudbaleri Farskih ostrva savladali su Češku sa 2:1 u utakmici grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelac vodećeg gola na meču za Farane bio je Sorensen u 67. minutu.

Izjednačenje Češkoj doneo je Karabec u 78. minutu.

1/4 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Farskih ostrva Foto: FS Farska ostrva, Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Novo vođstvo i pobedu Faranima doneo je Agnarson u 81. minutu

Farani su tako nakon demoliranja Crne Gore priredili još jednu senzaciju i srušili favorizovanu Češku..

Farska ostrva sada imaju 12 bodova iz sedam utakmica. Češka na drugom mestu ima 13 bodova iz sedam utakmica.

Hrvatska je prva sa 13 bodova iz pet mečeva i ukoliko savlada potpunog autsajdera Gibraltar večeras i matematički će se plasirati na Svetsko prvenstvo zbog mnogo bolje gol razlike od Češke.