Fudbaleri Holandije pobedili su Finsku sa 4:0 u utakmici sedmog kola Grupe G kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Holandija je čitav posao u Amsterdamu završilau prvom poluvremenu, kada su se u strelce upisali Donjel Malen u osmom, Virdžil van Dajk u 17. i Memfis Depaj u 38. minutu sa penala.

Depaj je pored pogotka zabeležio i dve asistencije.

Konačan rezultat postavio je fudbaler Liverpula Kodi Gakpo u 84. minutu.

Holandija posle šest odigranih utakmica zauzima prvo mesto u Grupi G sa 16 bodova, dok je Finska, uz utakmicu više, na trećem mestu sa 10 bodova, a isti učinak ima i drugoplasirana Poljska (pet odigranih utakmica).

Poljska večeras u okviru ove grupe gostuje Litvaniji.

U narednom kolu Holandija gostuje Poljskoj, a Finska dočekuje Maltu..

Uzbudljivije je bilo u Glazgovu gde je Škotska na kraju izvojevala pobedu od 2:1 protiv Belorusije u utakmici četvrtog kola Grupe C.

Golove za Škotsku postigli su Če Adams u 15. i Skot Mektominej u 84. minutu, dok je jedini gol za goste upisao Gleb Kučko u šestom minutu nadoknade.

Škotska vodi u Grupi C sa 10 bodova, dok je Belorusija na poslednjem, četvrtom mestu, bez bodova.

Večeras se u okviru Grupe C sastaju Danska i Grčka.

U sledećem kolu Škotska gostuje Grčkoj, a Belorusija gostuje Danskoj.