Fudbaleri Rumunije savladali su Austriju rezultatom 1:0 u utakmici grupe H kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Veliku pobedu Rumuniji doneo je Gica u poslednjim sekundama meča, u petom minutu nadoknade vremena.

Ova pobeda Rumunima mnogo znači u borbi za baraž za predstojeći Mundijal.

Austrija ima 15 bodova iz šest mečeva, druga je Bosna i Hercegovina sa 13 takođe iz šest mečeva, dok Rumunija ima 10 i utakmicu manje.

Ovaj ishod mogao bi da zanima i reprezentaciju Srbije kojoj bi odgovaralo da Rumunija zauzme jedno od prva dva mesta u grupi zbog potencijalnog učešća u baražu preko Lige nacija, o čemu možete čitati ovde.

Rumunija će verovatno morati da pobedi Bosnu i Hercegovinu na gostovanju ukoliko želi da se dokopa druge pozicije koja vodi u baraž.

Austrija - Rumunija Foto: Printskrin

U poslednjem kolu Rumunija dočekuje nedorasli San Marino.

Važan meč za rasplet u ovoj grupi biće i Austrija- Bosna i Hercegovina koji je na programu u novembru.