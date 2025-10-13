Slušaj vest

Bivši sudija, a sada poznati fudbalski analitičar u Albaniji, Lorenco Jemini, skinuo se u programu uživo nakon pobede Albanije nad Srbijom.

Albanija je u Leskovcu savladala Srbiju (0:1) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine i tako praktično obezbedila mesto u baražu za Svetsko prvenstvo.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Pred početak utakmice Jemini je obećao da će se skinuti u programu ukoliko Albanci slave u Leskovcu.

- Nadam se da će to biti najbolji dan našeg tima. Želim da rezultat bude 0:1, ne više. Biće veoma teško, ali sada govorim kao navijač. Želim da pobedimo sa 1:0 - rekao je Jemini i nastavio da šokira:

- Ako se završi sa tim rezultatom svući ću se u studiju. Imam ideju da utakmicu gledam i radim u dresu reprezentacije. Skinuću ga i slaviti. Ako rezultat bude još ubedljiviji, mogu čak i da se svega oslobodim.

Na kraju je ispunio svoje obećanje...

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport