Fudbalska reprezentacija Gane obezbedila je plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, pošto je noćas u Akri pobedila selekciju Komora 1:0, u utakmici poslednjeg, 10. kola Grupe I afričkih kvalifikacija.

Pobedonosan gol za Ganu postigao je Mohamed Kudus u 47. minutu.

Gana je kvalifikacije završila na prvom mestu na tabelu Grupe I sa 25 bodova, šest više od drugoplasiranog Madagaskara, koji je noćas izgubio od Malija 1:4.

Reprezentacija Gane je od 2006. godine propustila samo Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Svoj najbolji rezultat na Svetskim prvenstvima ostvarila je 2010. godine u Južnoafričkoj Republici, kad je pod vođstvom srpskog stručnjaka Milovana Rajevca stigla do četvrtfinala, u kom je posle lošijeg izvođenja penala izgubila od Urugvaja.

Kurir sport/Beta