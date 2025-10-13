Slušaj vest

Italijanski desni bek Kristijano Pičini stigao je u Crvenu zvezdu tokom 2022. godine sa reputacijom velikog pojačanja iz španske Valensije, ali očekivanja nije uspeo da opravda.

Pičini je bio daleko od forme koja ga je krasila ranije u karijeri.

Njegov boravak na Marakani trajao je svega šest meseci, a u razgovoru za ugledni španski list AS, Italijan je bez zadrške priznao da mu dolazak u Srbiju nije prijao.

Na pitanje zašto je napustio Španiju, Kristijano je odgovorio:

- Zato što sam takođe bio glup, jer mi je u tom trenutku isticao ugovor sa Valensijom i nisu hteli da mi ga produže. Imao sam veoma dobar ugovor, mislim da sam bio jedan od najplaćenijih u timu u tom trenutku, jer sam imao ugovor koji sam potpisao kada me je kupila Valensija za Ligu šampiona. A klub nije bio spreman da plati više takav ugovor, a najmanje meni, koji sam bio povređen dve i po godine. Onda sam im rekao: "Gledajte, želim da ostanem, novac mi je nebitan, ne pretendujem da zaradim isto, ali prihvatiću bilo šta". I rekli su mi: "Kris, pokriveni smo, doveli su Fulkera, bio je Titi Koreja, pokriveni smo na tvojoj poziciji". I kažete, pa, dobro - rekao je Pičini i dodao:

- I stigla je ta ponuda Crvene zvezde, koja mi je nudila tri i po godine ugovora, skoro isti novac koji sam zarađivao u Valensiji. I onda mi je i moj agent rekao: "Ne možeš da kažeš ne, to je mnogo novca, niko ti neće dati takav ugovor, ne znamo kako će tvoje koleno reagovati: da li ćeš izdržati godinu dana, da li ćeš izdržati šest meseci, da li ćeš izdržati deset godina. Moraš to da prihvatiš. Igraju u Evropi, ovo, ono, ne znam ni ja šta". Dozvolio sam da mi pune glavu i prihvatio sam.

Govorio je Pičini o tome šta mu je smetalo u Ljutice Bogdana.

- Tamo u Crvenoj zvezdi je bilo loše. Ne zato što sam bio loš, već zato što sam se našao u situaciji potpuno drugačijoj od one na koju sam navikao. To je istorijski klub, to je klub koji ima spektakularne navijače, ali srpska liga, ako je želite uporediti sa španskom ili italijanskom ligom, nema nikakve veze. Tim je bio mnogo superiorniji od svih ostalih, lako je dobijao sve utakmice, skoro da nije bilo takmičenja, jer ste skoro uvek pobeđivali 5:0, pa nije bilo mnogo motivacije, nije bilo navijača. Igrali smo utakmicu lige na krovu tržnog centra. Jao, Bože. Tako da nisam uspevao da se naviknem i nisam uspevao da nateram sebe da mi se to dopadne.

- Pre toga sam goreo od želje da igram igram, a kada sam bio dobro, nisam želeo da igram. Onda sam zatražio raskid. Posle sam rekao: "Gle, kako sam glup, otišao sam tamo zbog novca i posle svega..." Zatim sam ostao nekoliko meseci bez tima i niko me nije zvao, niko, ali niko. Rekao sam svom agentu: "Vidi u drugoj ligi u Italiji, vidi u Španiji... dođavola, igram 20 godina u Ligi šampiona i u reprezentaciji...' Niko me ne zove, niko, čak ni u drugoj ligi, bez ikakvih ekonomskih zahteva, a jedini klub koji me zove je Magdeburg u Nemačkoj, krajem avgusta - rekao je Pičini