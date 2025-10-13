Slušaj vest

Fudbalski klub Luton imenovao je danas Džeka Vilšira za trenera prvog tima.

Za pomoćnog trenera imenovan je Kris Pauel, a Luton nije naveo detalje ugovora Vilšira, koji je na poziciji šefa stručnog štaba tog engleskog trećeligaša zamenio Meta Blumfilda.

Vilšir je igrao u omladinskoj školi Lutona, pre nego što je kao devetogodišnjak prešao u Arsenal.

"Velika je čast i privilegija biti imenovan za trenera Luton. Osećam se kao da se krug zatvorio. Imao sam osam godina kada sam kao dečak prvi put došao u Luton, tako da pretpostavljam da bi se moglo reći da je sudbina što je moja prva stalna trenerska pozicija baš u ovom klubu. Ne mogu biti srećniji što sam ovde, jedva čekam da vodim ovaj fudbalski klub", naveo je Vilšir, a preneo sajt Lutona.

Vilšir je, nakon završetka igračke karijere 2022. godine, trenirao omladinske selekcije Arsenala, dok je prošlu sezonu završio kao vršilac dužnosti trenera Noriča.

Tokom igračke karijere je pored Arsenala, za koji je odigrao ukupno 197 utakmica, nastupao i za Bolton, Bornmut, Vest Hem i danski AGF.

Za reprezentaciju Engleske je odigrao ukupno 34 utakmice.

Luton je u sezoni 2023/24 igrao u Premijer ligi, da bi se nakon dva uzastopna ispadanja u niži rang sada našao u engleskoj trećoj ligi, u kojoj nakon 11 odigranih utakmica u dosadašnjem delu sezone zauzima 11. mesto na tabeli sa 16 bodova.

Kurir sport/Beta