Fudbalski klub Vojvodina izdao je saopštenje gde je obavestio javnost da će zbog smrti Milana Mandarića proglasiti Dan žalosti u klubu:

Povodom smrti Milana Mandarića, jednog od najznačajnijih fudbalskih radnika u istoriji ovog sporta, uprava Fudbalskog kluba Vojvodina donela je odluku da se utorak, 14. oktobar 2025. godine, proglasi Danom žalosti u FK Vojvodina.

U znak poštovanja i zahvalnosti, sve zastave na stadionu i u klupskim prostorijama biće spuštene na pola koplja, aktivnosti u klubu će početi minutom ćutanja, a treneri i sportski radnici upoznavaće sve članove kluba sa vrednostima koje je Mandarić promovisao u fudbalu, tokom bogate i uspešne karijere.

- Milan Mandarić je bio čovek koji je svojim radom, strašću i vizijom obeležio jednu epohu evropskog fudbala. Njegova sposobnost da prepozna potencijal, izgradi sistem i ostavi trajnu vrednost bila je vanvremenska. FK Vojvodina izražava duboko poštovanje i zahvalnost za sve što je Mandarić učinio za ovaj sport i za našu Vojvodinu koju je iz sveg srca voleo. Odluka o danu žalosti je najmanje što možemo da učinimo u znak sećanja na ovog velikog čoveka - rekao je predsednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić.

U subotu, 18. oktobra, pre početka prvenstvene utakmice, biće održan minut ćutanja kojim će FK Vojvodina odati poslednju počast Milanu Mandariću - stoji u saopštenju Vojvodine.