Italijanski fudbaler Mojze Kin propustiće zbog povrede meč protiv Izraela u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026, saopštio je Fudbalski savez Italije (FIGC).

U saopštenju se navodi da je posle dodatnih lekarskih pregleda utvrđeno da se napadač Fiorentine nije u potpunosti oporavio od povrede desnog skočnog zgloba, koju je zaradio pre dva dana u Talinu na utakmici sa Estonijom (3:1).

FIGC je naveo da je Kin napustio trening kamp reprezentacije Italije, pošto će u Fiorentini nastaviti sa oporavkom od povrede.

Utakmica grupe I kvalifikacija za SP 2026. između Italije i Izraela biće odigrana sutra od 20.45 časova u Udinama. Italija se nalazi na drugom mestu na tabeli sa 12 bodova.

Kin (25) je za reprezentaciju Italije odigrao 24 utakmice i postigao je 11 golova.