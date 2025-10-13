Slušaj vest

Da je imao rezultate - to niko ne bi pominjao, ovako... Selektor Srbije nalazi se na udaru i to zbog abormalnih primanja za naše uslove. 

Dragan Stojković Piksi je zaradio 11.000.000 evra za četiri godine, bar tako tvrdi Rade Bogdanović.

- Njegov dolazak je doneo osveženje koje je kratko trajalo. Niko ga živ na kugli zemaljskoj ne bi pustio četiri i po godine da uzme platu od 11 miliona evra u FSS, a da ne napravi rezultat. Imao je veliku sreću da su neki mislili da može, sada imamo novo poglavlje. Imamo selektora koji, kako da kažem, ne podnosi kritiku, ali mora da shvati da je njegova plata u FSS bila plata od 70 hirurga sa prve hirurške u Kliničkom centru. Ta prva hirurška je sinonim za kvalitet. Zato je podložan za kritiku - pričao je u nedelju Rade Bogdanović, fudbalski analitičar.

Koliko je zaista zaradio Piksi?

Potpune informacije (da su proverene) o primanjima selektora ne mogu da se pronađu. Razlog je što se taj ugovor trži u tajnosti od strane Fudbalskog saveza Srbije.

Suma sa kojom se spekulisalo iznosi 1,4 miliona evra. To bi na selektorski mandat od četiri godine došlo blizu šest miliona evra, a kada dodamo i bonuse...

Bilo kako bilo - suma je ogromna i potpuno neprimerna za srpske uslove. Kada na sve dodamo da je ne prati adekvatan rezultat dolazimo i do pitanje ko je dao Stojkoviću toliku platu? 

Plate selektora - top 10

Kada je reč o najplaćenijim selektorima na svetu, Stojković nije u top 10. Objavljena je nedavno lista i ona izgleda ovako:

1. Karlo Anćeloti (Brazil) – 9,5 miliona evra

2. Tomas Tuhel (Engleska) – 5,9 miliona evra

3. Julian Nagelsman (Nemačka) – 4,9 miliona evra

4. Fabio Kanavaro (Uzbekistan) – 4 miliona evra

5. Roberto Martines (Portugal) – 4 miliona evra

6. Didije Dešamp (Francuska) – 3,8 miliona evra

7. Marselo Bijelsa (Urugvaj) – 3,5 miliona evra

8. Ronald Kuman (Holandija) – 3 miliona evra

9. Gustavo Alfaro (Paragvaj) – 2,5 miliona evra

10. Lionel Skaloni (Argentina) – 2,3 miliona evra

