Jedan od najboljih fudbalera Juventusa, Gleison Bremer, moraće na pauzu i operaciju.

Ovaj štoper je propustio utakmicu protiv Milana pre sedam dana, a sada nove loše vesti za navijače bjankonera.

U pitanju je meniskus levog kolena, operacija će biti obavezna i neko vreme ga nećemo gledati na terenu.

Ovo je novi udarac za Bremera koji se tek vratio posle teške povrede i pauze od deset meseci, od njega se očekivalo da bude vođa odbrane Igora Tudora, ali će morati na novu pauzu.

Ališa Leman u dresu Juventusa

Dokle? Juventus nije objavio tačan datum njegovog povratka, niti nagoveštaj kada bi to moglo da bude, ali prema nekim prvim naznakama, očekuje se njegov povratak posle reprezentativne pauze, ali one u novembru.

Propustiće utakmice protiv Koma, Napolija, ali i meč protiv Real Madrida u Ligi šampiona.

