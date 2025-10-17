Slušaj vest

Udruženje "Fudbalska Crna Gora" zatražila je kroz saopštenje upućeno javnosti smenu predsednika Fudbalskog saveza ove države, Dejana Savićevića.

Oštrim tonom, Udruženje navodi da je razlog katastrofalno stanje u crnogorskom fudbalu i potpuna neodgovornost čelnih ljudi, na čelu sa Savićevićem.

Poslednji u nizu neuspeha je debakl reprezentacije na gostovanju Farskim Ostrvima (0:4) u okviru kvalifikacija za Mundijal.

"Fudbalska Crna Gora, sa žaljenjem, tugom i najvećim vapajem koji može da se uputi nadležnim institucijama, novinarima, ljubiteljima fudbala, svoj sportskoj javnosti, svim ljudima koji žive i vole Crnu Goru, da ustanu, da se jave i da sklone grobara crnogorskog fudbala sa mesta tzv. predsednika Fudbalskog saveza!

Mi godinama molimo nadležne, molimo da reaguju, jer smo znali i upozoravali kuda ovo vodi. Ne mrzimo mi nikoga, ali smo znali kapacitet tzv. predsednika Saveza, dosta je igralo zajedno sa njim i znali smo njegov kapacitet. On ne može da vodi najpopularniji sport u Crnoj Gori! Dokle ga je doveo zajedno sa svim slugama i poslušnicima, sa novinarima koji ga podržavaju (zašto? zašto?), sa političarima, videli smo pre par dana“.

Zašto se ćuti na sve? Zašto potcenjujete ljude ovoliko? Zašto ćutite na presude prvo Upravnog, a potom Vrhovnog suda? Zašto ćutite kada znate da nam je liga među pet najgorih u Evropi? Zašto ćutite kad nam je infrastruktura najgora u Evropi? Zašto ćutite kad nam je reprezentacija najgora u Evropi? Zašto ćutite kad jedna individua uzima budućnost našoj deci? Zašto ćutite kad ministar sporta pred TV ekranom drsko slaže i kaže da će reagovati na odluku Vrhovnog suda kad je dobije, a odluku drži više od godinu dana u fioci?

U svakoj iole normalnoj državi pola od ovog bi bilo dovoljno da novinari dignu hajku, da nadležni reaguju, svuda – samo u Crnoj Gori ćutanje. Zašto? Zašto? Zašto? Zašto se ne reaguje, zar smo toliko loši, nevaljali, nikakvi, zašto svi ćutimo, šta je u pitanju? “Fudbalska Crna Gora” traži odgovor na koji ima pravo, ima nas koji volimo da nam je država najbolja, da nam deca imaju budućnost, da želimo da se fudbal vrati na nivo kojem je pripadao crnogorski fudbal, ima nas koji žele bolje ovom sportu!“, navodi se u saopštenju.

Dejan Savićević je kao član DPS-a, partije Mila Đukanovića, postao predsednik FS Crne Gore 2004. godine. Ponovo je biran na tu dužnost 2009. godine, pa 2013. godine, potom 2017. godine i 2021. godine.

Savićević je do sada predsedavao tokom osam kvalifikacionih ciklusa reprezentacije, i Crna Gora nijednom nije uspela da se kvalifikuje na neko veliko takmičenje.