Da li se slažete da on postane novi selektor Srbije?
kandidat
ON ĆE BITI NOVI SELEKTOR SRBIJE: Sve je otkrio i zapalio naciju nakon odlaska Piksija sa klupe "orlova"! Nije imao dilemu: "On je kandidat broj 1"!
Slušaj vest
Dragan Stojković Piksi je otišao u istoriji nakon debakla Srbije i poraza odn Albanije u Leskovcu (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Danima unazad traje licitacija oko izbora novog selektora, a pominijali su Veljko Paunović, Vladan Milojević...
Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Ipak, nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović, otkrio je za ruske medije da je Dejan Stanković prvi kandidat za novog selektora Srbije:
- Ne, takvi porazi se ne praštaju i nije me iznenadila odkuka. Verujem u to da bi Dejan Stanković mogao da bude novi selektor Srbije. Ovde se priča - ako Stanković bude smenjen iz Spartaka, on će biti kandidat broj jedan za selektora Orlova - rekao je Miodrag Grof Božović.
Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
1