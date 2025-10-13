Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi je otišao u istoriji nakon debakla Srbije i poraza odn Albanije u Leskovcu (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Danima unazad traje licitacija oko izbora novog selektora, a pominijali su Veljko Paunović, Vladan Milojević...

Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović, otkrio je za ruske medije da je Dejan Stanković prvi kandidat za novog selektora Srbije:

- Ne, takvi porazi se ne praštaju i nije me iznenadila odkuka. Verujem u to da bi Dejan Stanković mogao da bude novi selektor Srbije. Ovde se priča - ako Stanković bude smenjen iz Spartaka, on će biti kandidat broj jedan za selektora Orlova - rekao je Miodrag Grof Božović.

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

WhatsApp Image 2025-10-12 at 00.01.25_39f19ade.jpg
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije
Silvinjo
Elseid Hisaj

