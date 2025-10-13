Dragan Stojković Piksi je otišao u istoriji nakon debakla Srbije i poraza odn Albanije u Leskovcu ( 0:1 ) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

- Ne, takvi porazi se ne praštaju i nije me iznenadila odkuka. Verujem u to da bi Dejan Stanković mogao da bude novi selektor Srbije. Ovde se priča - ako Stanković bude smenjen iz Spartaka, on će biti kandidat broj jedan za selektora Orlova - rekao je Miodrag Grof Božović.