Fudbaler Juventusa Glejson Bremer biće podvrgnut operaciji levog kolena, koje je već bilo ozbiljno povređeno prošle sezone, saopštio je danas torinski klub.Zbog nove povrede, Brazilca očekuje višemesečna pauza.

"Glejson Bremer je ovog (ponedeljka) jutra obavio pregled u Lionu kod doktora Bertrana Soneri-Kotea, koji je utvrdio da igrač ima povredu unutrašnjeg meniskusa levog kolena, zbog čega će u narednim satima biti podvrgnut hirurškoj intervenciji", navodi se u saopštenju Juventusa.

Dvadesetosmogodišnji fudbaler se ove sezone vratio posle teške povrede istog kolena, zbog koje je morao da završi sezonu 2024/25. već u oktobru.

Prema navodima italijanskih medija, očekuje se da Bremer odsustvuje oko mesec dana.

Juventus je već oslabljen izostankom još jednog defanzivca, Kolumbijca Huana Kabala, koji je povredio desno bedro na utakmici Lige šampiona protiv Viljareala. Njegov oporavak mogao bi da potraje oko šest nedelja.

Torinski klub se trenutno nalazi na petom mestu Serije A sa 12 bodova, a u narednom kolu u nedelju gostuje ekipi Kome. Juventus iza sebe ima pet uzastopnih remija u svim takmičenjima.