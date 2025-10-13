Domaćin je do preokreta stigao u drugom poluvremenu
Fudbal
CRNA GORA BILA N PRAGU NOVOG DEBAKLA: Đukanović u 87. minutu srušio Lihtenštajn
Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je u Podgorici Lihtenštajn rezultatom 2:1 (0:1) u prijateljskoj utakmici.
Mirko Vučinić Foto: Screenshot
Bila je ovo prva pobeda "Sokolova" posle pet utakmica, ujedno prvenac novog selektora Mirka Vučinića. Njegov debi obeležio je debakl na gostovanju Farskim Ostrvima u kvalifikacijama za Mundijal.
Gosti su poveli golom Zelea u 27. minutu.
Domaćin je do preokreta stigao u drugom poluvremenu. Izjednačenje je doneo Osmajić u 74. minutu, a kada se činilo da je Crna Gora pred novim debaklom, usledio je totalni preokret.
Đukanović je u 88. minutu pogodio za 2:1 i pobedu.
Usledila je velika radost Vučinića, posle prve pobede na klupi Crne Gore.
