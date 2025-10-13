Slušaj vest

Posle poraza Srbije od Albanije i ostavke Dragana Stojkovića, reprezentaciju Srbije će u Andori predvoditi Zoran Mirković, selektor mlade selekcije i vršilac dužnosti selektora "A" tima na ovom meču.

Mirković je svestan trenutka i o tome je govorio na početku konferencije za medije pred susret sa Andorom koji se igra u utorak od 20.45.

1/14 Vidi galeriju Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

- Posle negativnog rezultata i bolnog poraza, protiv Andore koja iza sebe ima pozitivan rezultat, ne postoji prostor za loš rezultat i kiks. Dokle god postoji matematika, moramo da se nadamo. Momci su svesni situacije, fokusirani na meč, spremni smo da pobedimo - poručio je Mirković pred duel u Andori.

Osvrnuo se i na poraz od Albanije, za koji smatra da može da bude škola.

- Fudbal je satkan od pobeda i poraza. Bitno da poraz umeš da doživiš i reaguješ na najbolji način. Istovremeno, to je svojevrstna provera karaktera. Imamo pravu grupu momaka i nadam se uspehu.

Zadatak koji mu je poveren ne smatra kao "vruć krompir".

- Za mene je to dan na poslu! Uopšte ne razmišljam kao vrućem krompiru, ili buketu cveća.

Posle utakmice u Aradu sa mladom reprezentacijom, Mirković je odmah krenuo put Niša.

- Faktor vremena bitan je u pripremi predstojeće utakmice. Nismo imali san 48 sati, doputovali smo iz Arada do Subotice, posle brzinski do Niša i potom Andore.

Vremena za veće promene – nema.

- Gledali smo da se uklopimo u ekipnu rutinu, momci igraju u sistemu godinama i nećemo menjati ništa na tom polju. Imali smo kadrovskih problema, bez Jovića, ranije Milenkovića, takođe, i dvojice golmana. Radili smo na konkretnim stvarima pred utakmicu. Tako će biti i na poslednjem treningu - najavio je Zoran Mirković.

BONUS VIDEO: