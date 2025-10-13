Slušaj vest

Kapiten fudbalske reprezentacije SrbijeAleksandar Mitrović izjavio je pred utakmicu protiv Andore (utorak 20.45) da "Orlovi" moraju da izvuku pouke iz poraza od Albanije.

Mitrović je dan pred Andoru rekao:

- Težak i bolan rezultat, težak period za celu reprezentaciju i ekipu, posle takvog poraza uvek želite da sledeća utakmica dođe što pre. Ovo je bitna utakmica za nas, moramo da ostvarimo tri pobede kako bismo zadržali teoretske šanse i da očekujemo da drugi rezultati odgovaraju nama. Fokus je da ostanemo u igri do poslednje utakmice i da se nadamo da će Albanija da napravi kiks - rekao je Mitrović na konferenciji za medije.

On je naveo da je razgovarao sa saigračima kako bi ekipa podigla moral.

- U fudbalu nema puno vremena ni za slavlje posle velikih pobeda, ni za tugu posle poraza. Ovo će da boli još dugo, ali nemamo izbora. U ekipi je mnogo mladih igrača i ovo je veliki test za sve te momke. Moramo da izvučemo pouke i da nastavimo napred. Fokus je potpuno na utakmici sa Andorom, a posle ćemo da razmišljamo dublje šta se sve desilo u duelu sa Albanijom - poručio je Mitrović.

Fudbalere Srbije će u predstojećoj utakmici voditi Zoran Mirković, koji je imenovan za privremenog selektora posle ostavke Dragana Stojkovića.

