Prethodnih meseci se govorilo da klubovi iz Saudijske Arabije ciljaju Vinisijusa Žuniora, čijim dolaskom bi dodatno podigli vrednost prvenstva u svakom smislu.

A, onda - grom iz vedra neba. Kako piše "Fichajes.net", Al Hilal je poslao ponudu Barseloni tešku 400.000.000 evra za Lamina Jamala.

1/17 Vidi galeriju Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Naravno, iz Katalonije je odmah stigao odričan odgovor, jer im ne pada na pamet da prodaju svog najboljeg fudbalera.

Mladi Jamal ima ugovor do 2031. godine, kojim mu je zagarantovana godišnja plata od oko 10 miliona evra, uz bonus na potpis od 25 miliona, raspoređenih na šest godina. Ipak, iznosi koje nude klubovi iz Saudijske Arabije lako bi mogli da nadmaše i te brojke.

Navodno, prethodnih dana, tačnije posla poraza od Sevilje, bilo je burno u svlačionici Barse, jer je Flik zamerio ekipi zbog nedostatka intenziteta i angažovanja na treninzima i utakmicama, dok su igrači zamerili treneru i njegovom stručnom štabu slabu komunikaciju i nedostatak razumevanja.

Jamal se oporavlja od povrede prepona i pod znakom pitanja je za gradski derbi protiv Đirone. Teško da će Nemac rizikovati, pošto je 26. oktobra na programu El Klasiko i želi da ima spremnog ofanzivca za taj duel.

