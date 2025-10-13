Slušaj vest

Srpski fudbaler Mihailo Ristić je 2023. iz Benfike stigao u Seltu, a ugovor sa klubom iz Viga ističe mu narednog leta.

Španski mediji veruju da je sve dalje od novog ugovora...

Kako navodi "Estadio Deportivo", njegov mandat u Vigu obeležen je konstantnim fizičkim problemima. Kad god je igrao, pružao je dobre partije, ali ako postoje dileme oko njegovog produžetka ugovora, to je zato što ne uspeva da ostane zdrav duže vreme.

- Sačekaćemo da vidimo kako će teći sezona, koliko će moći da ostane zdrav, pa ćemo doneti odluku. Svaki put kad zaigra, vidimo da je odličan fudbaler koji ispunjava sve zahteve koje tražimo na toj poziciji. Sve će zavisiti od njegove sposobnosti da ostane zdrav - izjavio je sportski direktor Selte, Marko Garses.

