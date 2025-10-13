Slušaj vest

Opsežno istraživanje Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) iz Nojšatela, Švajcarska, koje je obuhvatilo 55 nacionalnih šampionata širom sveta, pokazalo je da fudbaleri uzrasta do 21 godine imaju najveći prostor za igru upravo u Super ligi Srbije.

Prema rezultatima istraživanja, igrači koji ispunjavaju uslove za nastup u mladoj reprezentaciji čine čak 26,9 odsto svih prvotimaca u srpskom elitnom rangu takmičenja.

Kada se posebno pogleda situacija u Srbiji, Fudbalski klub Partizan je klub u kojem mladi fudbaleri dobijaju najveću minutažu među svim učesnicima Superlige.

Prema zvaničnim brojkama, fudbaleri uzrasta do 21 godine u ekipi trenera Srđana Blagojevića provode u proseku 489,5 minuta po utakmici, što je gotovo duplo više od narednog kluba na listi – IMT-a sa 285,45 minuta.

Iz Partizana poručuju:

"Ovi rezultati potvrđuju da je strateška odluka rukovodstva FK Partizan da se u aktuelnoj sezoni oslonimo na igrače iz sopstvene omladinske škole bila potpuno ispravna i vizionarska.

Takav pristup ne donosi korist samo našem klubu, već i celokupnom srpskom fudbalu, jer mladim talentima pruža priliku da rastu, napreduju i izrastu u nosioce igre budućnosti.

FK Partizan će i dalje biti sinonim za stvaranje, razvoj i afirmaciju mladih fudbalera – jer je vera u mlade deo našeg identiteta i tradicije duge osam decenija".