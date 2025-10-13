Slušaj vest

Poznati fudbalski stručnjak Rade Bogdanović gostovao je u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

 Tom prilikom je komentarisao aktuelni trenutak u kome se nalazi srpski fudbal posle poraza reprezentacije od Albanije u kvalifikacijama za Mundijal.

Odmah na početku, Bogdanović je istakao ko je najveći problem srpskog fudbala.

"Što se tiče fudbala u Srbiji, mislim da je najveći problem struka. Uopšte nemamo dobre trenere. Čast izuzecima. Uopšte nemamo dobre trenere. Tu selekciju koju smo napravili, kako je ovaj sa Zlatibora, Milovan Đorić... Moram da kažem njegovo ime jer on je najveći zlotvor srpskog fudbala. Struka je nastradala njegovom selekcijom. Kada je on preuzeo trenersku školu od profesora Aleksića i Fakulteta za sport u Košutnjaku, kada je prebačeno na UEFA i na Savez i dan danas trpimo. Uvek kažem izbacite spisak svih koji imaju profi licence, a završili su školu. Đorić je udario temelje", poručio je Bogdanović.

Rade Bogdanović Izvor: Kurir TV