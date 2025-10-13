Slušaj vest

Bivši fudbaler Rade Bogdanović bio je gost emisije "Super indirektno kod Popa i Milana", a glavna tema razgovora su rezultati fudbalske reprezentacije Srbije u kvalifikacijama.

Dotakao se nekadašnjeg predsednika FSS-a Tomislava Karadžića:

S kim je sve Rade imao polemiku?

- Kada pričam o Savezu, moram da sklonim malo iz te priče Radujka. Samo je tu godinu dana, rekao je Bogdanović, a zatim nastavio:

- On je dosta toga nasledio. Mi imamo počasnog predsednika Saveza, Tomislava Karadžića koji ima 500 ili 600.000 dinara kao "počasni građanin". Nekako mi je sve to čudno - rekao je Bodganović.

Rade Bogdanović
Rade Bogdanović
Rade Bogdanović.jpg
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg

