Fudbalska reprezentacija Srbije do večeras je gajila, doduše tanke, nade da bi kroz Ligu nacija mogla da se plasira na Svetsko prvenstvo.

Posle poraza od Albanije u Leskovcu i ostavke selektora Dragana Stojkovića Piksija, šanse da prođe kroz kvalifikacije svedene su na minimum minimuma.

Priča o baražu kroz Ligu nacija ugašena je večeras u Geteborgu. Šveđani su u okviru Grupe B poraženi od tzv. Kosova 1:0 i time izgubili sve šanse da budu među prve dve reprezentacije u grupi, što je bio uslov da Srbija ostane u trci za baraž. Jedini gol za goste je postigao Aslani u 32. minutu.

U okviru ove grupe Švajcarska je prva sa deset bodova, tzv. Kosovo drugo sa edam, Slovenija ima tri, a Švedska jedan. Svaka ekipa ima još po dve utakmice.