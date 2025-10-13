Šveđani su u okviru Grupe B poraženi od tzv. Kosova 1:0 i time izgubili sve šanse da budu među prve dve reprezentacije u grupi, što je bio uslov da Srbija ostane u trci za baraž
TZV. KOSOVO SRUŠILO NADE ORLOVIMA: Srbija ostala bez šanse da se na Mundijal plasira preko Lige nacija
Fudbalska reprezentacija Srbije do večeras je gajila, doduše tanke, nade da bi kroz Ligu nacija mogla da se plasira na Svetsko prvenstvo.
Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić
Posle poraza od Albanije u Leskovcu i ostavke selektora Dragana Stojkovića Piksija, šanse da prođe kroz kvalifikacije svedene su na minimum minimuma.
Priča o baražu kroz Ligu nacija ugašena je večeras u Geteborgu. Šveđani su u okviru Grupe B poraženi od tzv. Kosova 1:0 i time izgubili sve šanse da budu među prve dve reprezentacije u grupi, što je bio uslov da Srbija ostane u trci za baraž. Jedini gol za goste je postigao Aslani u 32. minutu.
U okviru ove grupe Švajcarska je prva sa deset bodova, tzv. Kosovo drugo sa edam, Slovenija ima tri, a Švedska jedan. Svaka ekipa ima još po dve utakmice.
