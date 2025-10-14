Slušaj vest

Poznati analitičar Rade Bogdanović neće u narednom periodu komentarisati zbivanja u fudbalskom svetu.

Prilikom gostovanja u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana", Bogdanović ih je obavestio da se povlači iz javnosti i to narednih pa skoro pola godine.

- Kod vas sam došao da vas ispoštujem zato što ste, pre svega, dobri poznavaoci fudbalske igre, psihologije, to sam primetio. Hteo sam da budem vaš gost od srca i zato sam i došao. I mene nijedan medij više neće videti, od danas uživo, sigurno do februara, marta sledeće godine. I to je to - rekao je Rade i ostavio sve u čudu.

Inače u pomenutoj emisiji Bogdanović je žestoko udario na brojne ličnosti iz fudbalskog miljea. Na meti su mu bili Dragan Stojković Piksi, Tomislav Karadžić, Milovan Đorić...

Po običaju, žestoko je udario na Piksija.

"Lično mislim da je imao opciju... Da kaže da će otići u decembru. Šta god da se desi, ja ga tada ne bih napao. Nema šanse. On je begunac ceo život. Da li je pobegao iz Saveza 2004. godine, kada je Dejo bio selektor? Otišao u Zvezdu? Da li je pobegao iz Zvezde, iz fudbalskog kluba? Ja sam ga dočekao u Dorjanu.

Foto: Screenshot YT, Nenad Kostić

Došao je tamo da polaže za profi licencu. Sve svoje polaznike FSS vodio na Dorjansko jezero da polažu. Eto, ja kažem zašto je struka takva. Vodili su neobrazovani, koji su raspadom SFRJ došli na vodeće pozicije srpskog fudbala, a nisu bili niko i ništa. Da ne nabrajam sve u Fudbalskom savezu Srbije. Sad kažem da je trebalo da ostane sa decom do kraja, iako svi znaju da je trebalo da ode. Piksiju kažu odlazi i on kao ode? Smatram da je trebalo da ostane bez obzira na skandiranje. On je mogao da drži konferenciju i da kaže kako će otići u decembru", zaključio je nekadašnji fudbaler.

Gore gore reči bile su upućene na adresu Đorića:

"Što se tiče fudbala u Srbiji, mislim da je najveći problem struka. Uopšte nemamo dobre trenere. Čast izuzecima. Uopšte nemamo dobre trenere. Tu selekciju koju smo napravili, kako je ovaj sa Zlatibora, Milovan Đorić... Moram da kažem njegovo ime jer on je najveći zlotvor srpskog fudbala.

Struka je nastradala njegovom selekcijom. Kada je on preuzeo trenersku školu od profesora Aleksića i Fakulteta za sport u Košutnjaku, kada je prebačeno na UEFA i na Savez i dan danas trpimo. Uvek kažem izbacite spisak svih koji imaju profi licence, a završili su školu. Đorić je udario temelje", poručio je Bogdanović.