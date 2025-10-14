Slušaj vest

Srpski fudbalski stručnjak Veljko Paunović nedavno je dobio otkaz u Ovijedu.

Veljko je napravio istorijski rezultat sa klubom iz Asturije, uveo ga proletos u najjači rang španskog fudbala posle dve i po decenije, a onda je nakon slabijih rezultata na startu sezone dobio otkaz. Imao je izuzetno težak raspored, uzeo je šest bodova u osam utakmica i klub je bio van zone ispadanja, ali čelnici su procenili da je vreme za promenu trenera.

Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Mnogi su optužili prvu zvezdu tima Santija Kazorlu da je uticao na odluku uprave kluba, ali iskusni Španac to oštro demantuje. Tvrdi da je smena Paunovića i za njega bila veliko iznenađenje.

"Profesionalac sam već 22 godine, a možete da pitate sve predsednike, sportske direktore i trenere sa kojima sam radio. Nikada nisam imao nikakve veze sa odlukama kluba da otpuste trenera," istakao je Kazorla na konferenciji za novinare.

Santi Kazorla kapiten Ovijeda
Santi Kazorla Foto: www.realoviedo.es

"Ne mogu da dopustim da mi se naruši imidž, jer sam uvek pokušavao da doprinesem na svaki način", dodao je Španac.

Zahvalio se Kazorla Paunoviću na svemu što je uradio za Ovijedo.

"Želeo bih da se zahvalim Paunoviću na njegovom radu. Imamo odličan odnos i juče sam sa njim lično razgovarao. Želim da se zahvalim njemu i njegovom stručnom štabu na svemu što smo postigli. Oni su zauvek postali deo istorije ovog kluba", naglasio je Santi.

