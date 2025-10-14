Slušaj vest

Fudbaler Juventusa i reprezentativac tzv. Kosova, Edon Žegrova, čestitao je Albaniji pobedu nad Srbijom u kvalifikacijama na Svetsko prvenstvo.

Saigrač Dušana Vlahovića i Filipa Kostića, nakon senzacionalnog trijumfa tzv. Kosova nad Švedskom u gostima, poslao je zanimljivu poruku iz Stokholma.

"Čestitam svim Albancima na pobedi Albanije nad Srbijom i Kosova nad Švedskom", rekao je Žegrova.

Ostaje da vidimo kako će i da li će njegovi saigrači iz tima, Dušan Vlahović i Filip Kostić, reagovati na ovu izjavu.

Kurir sport

Gol Albanije Izvor: MONDO/Dušan Ninković