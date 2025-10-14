Izjava fudbalera Juventusa izazvala veliku pažnju.
REPREZENTATIVCIMA SRBIJE SE OVO NEĆE DOPASTI! Vlahovićev i Kostićev saigrač dosolio ranu: Fudbaler Juventusa čestitao Albaniji pobedu nad Srbijom!
Fudbaler Juventusa i reprezentativac tzv. Kosova, Edon Žegrova, čestitao je Albaniji pobedu nad Srbijom u kvalifikacijama na Svetsko prvenstvo.
Saigrač Dušana Vlahovića i Filipa Kostića, nakon senzacionalnog trijumfa tzv. Kosova nad Švedskom u gostima, poslao je zanimljivu poruku iz Stokholma.
"Čestitam svim Albancima na pobedi Albanije nad Srbijom i Kosova nad Švedskom", rekao je Žegrova.
Ostaje da vidimo kako će i da li će njegovi saigrači iz tima, Dušan Vlahović i Filip Kostić, reagovati na ovu izjavu.
