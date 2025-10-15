Zbog nove povrede, Brazilca očekuje višemesečna pauza.
VLAHOVIĆEV SAIGRAČ ZAVRŠIO NA OPERACIJI! Juventus do kraja godine neće moći da računa na sjajnog štopera!
Fudbaler JuventusaGlejson Bremer uspešno je operisao koleno, saopštio je klub iz Torina.
"Bremer je jutros podvrgnut selektivnoj artroskopskoj menisektomiji medijalnog meniskusa kolena leve noge. Operacija u Lionu bila je potpuno uspešna. Igrač će u narednim danima započeti proces rehabilitacije, sa ciljem povratka takmičarskoj aktivnosti", stoji u objavi Juventusa bez preciziranja o dužini pauze, ali italijanski mediji ističu da će se Brazilac vratiti na terene početkom 2026. godine.
Povreda Bremera (28) je težak udarac za trenera Juventusa Igora Tudora jer je Brazilac bio standardan u startnoj postavi "stare dame" ove sezone.
