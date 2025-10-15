"Bremer je jutros podvrgnut selektivnoj artroskopskoj menisektomiji medijalnog meniskusa kolena leve noge. Operacija u Lionu bila je potpuno uspešna. Igrač će u narednim danima započeti proces rehabilitacije, sa ciljem povratka takmičarskoj aktivnosti", stoji u objavi Juventusa bez preciziranja o dužini pauze, ali italijanski mediji ističu da će se Brazilac vratiti na terene početkom 2026. godine.