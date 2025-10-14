Slušaj vest

Naši fudbaleri doživeli su poraz u Leskovcu od selekcije Albanije (0:1) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i tako svoje šanse za plasman u baraž sveli u domen teorije.

Poznati srpski fudbalski stručnjaci Dragan Okuka i Milovan Rajevac ogorčeni su zbog svega viđenog na stadionu "Dubočica".

"Mnogi Srbi su zaćutali, ali će da pamte ovu utakmicu. U novijoj istoriji ovo je najteži poraz, da izgubimo od Albanije u Srbiji, to nijedan Srbin nije mogao da pretpostavi. Nažalost, desilo se i naš čovek će teško zaboraviti i oprostiti ovaj poraz. Nije to bila ni Engleska ili Francuska, nego Albanija, koja je slabija od nas. Ostaće ljaga i sramota, od koje ćemo se teško oporaviti", rekao je Dragan Okuka u jutarnjem programu na "TV Prva".

Još oštriji bio je u svojoj analizi Milan Rajevac.

"Katastrofa! Prvo od Engleske, gde je igra bila katastrofa. Pet komada smo primili, a utakmica koju ni smo smeli da izgubimo bila je ova u Leskovcu. Normalno je da trener plati ceh. Sve je prošlo, ali pitanje je šta sad. Veoma značajan je trenutak za 'šta sad?'. Gore ne možemo, dotakli smo dno. Verovatno se nećemo plasirati na Mundijal. Polako smo tonuli i tonuli, a posle četiri godine smo dotakli dno. Mnogo će zavisiti od toga kakva rešenja nađu u FSS i kome će poveriti reprezentaciju. Taj koji je preuzme, mora da zna zanat dobro. Gore od ovoga ne može", rekao je Rajevac.

Kao glavni favoriti za novog selektora spominju se Vladan Milojević i Veljko Paunović.

"Neće se tako lako odlučiti, treba vremena. Nije ovo poraz koji se desio sam od sebe, mi već dve godine se mučimo i ne igramo dobro, reprezentacija samo ide dole. U Letoniji nas je spasla stativa, u Albaniji je Petrović odbranio penal, protiv Engleza smo bili grozni. Jedan Vlahović vredi kao čitava Albanija. Mora da se napravi nova analiza i da se vidi zašto nam reprezentacija pada već duže vreme. Milojević je sjajan kandidat, on poznaje naš mentalitet, poznaje bočne vetrove koji duvaju jer ih ima i u Zvezdi. Ali mislim da neće biti to tako brzo", kaže Okuka i ističe da ne smemo da odustajemo od plasmana dokle god postoje i teoretske šanse.

"Ne treba se predati, dokle god imamo šanse. Siguran sam da će i Albanija da se muči da pobedi Andoru u Andori. Ali, kako god bilo, naš fudbal je u teškom problemu. Treba angažovati stručne ljude da nađemo uzrok. Reprezentacija je dotakla dno. Zvezda je toliko dominantna, Savez sada pokušava da smanji ligu i koncentriše kvalitet. Imamo stranca na čelu Sudijske komisije. Ali bez edukovanih trenera, teško. Dižem obe ruke za Vladana Milojevića. Pitanje je i da li bi Milojević ili Paunović, Stanković, Marko Nikolić, koliko će trajati dok ne nađemo uzrok zašto je ovakva situacija. Bio sam u Leskovcu, bilo je dosta tužno. Nefudbalska atmosfera, treća klasa fudbala nas je pobedila. Otužno, nije bilo navijanja. Na kraju je jedan igrač izjavio da je imao osećaj da se igra u Albaniji, a ne u Srbiji. Ali i pored atmosfere, naš tim je toliko kvalitetniji da je morao da dobije ovu utakmicu".

Rajevac smatra da je ekipi potrebna "šok terapija".

"Da, ne smemo da izgubimo od njih, ali i dva Švajcarca su nas koštali i to nas je bolelo, ali ovo tek nismo smeli da izgubimo. Struka nam je posrnula. Ovo je dno dna. Sve što se uradi, ko god da dođe, ima šta da se uradi. Znam koju 'šok terapiju' bih primenio, veštačko disanje, a ako ona ne uspe, onda se pravi reprezentacija za dve ili tri godine. Kapiteni su nam se opraštali, Nemanja Matić i drugi. Bio je najbolji u Čelsiju godinama, a mi ga teramo iz reprezentacije. Nema više majstora kao što je bio Tadić. Imamo trojicu u sredini, ne mogu da povežu ništa. Mnogo smo se izgubili", zaključio je Rajevac.

