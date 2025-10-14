Slušaj vest

Jon Dal Tomason nije više selektor reprezentacije Švedske, saopštio fudbalski savez te zemlje.

Tomason (49) je reprezentaciju Švedske preuzeo u februaru 2024. godine:

- Upravni odbor FS Švedske doneo je odluku da prekine mandat Tomasona kao selektora fudbalske reprezentacije. Odluka je zasnovana na nedostatku rezultata u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Odluka koju je doneo Upravni odbor Saveza zasnovana je na činjenici da reprezentacija nije ostvarila rezultate kojima smo se nadali. Još postoji šansa za plej-ofu u martu. Naša odgovornost je da obezbedimo najbolje moguće uslove za plasman na SP. U tom smislu, verujemo da je potreban novi selektor reprezentacije - obrazložili su Šveđani.

Ne propustiteTenisTENISKI TURNIR U ALMATIJU: Hamad Međedović zaustavljen na staru
Hamad Međedović
FudbalNAJNOVIJI DETALJI AFERE! TRANSRODNA OSOBA UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: Određen joj pritvor 30 dana, evo što joj se stavlja na teret
vujadinnn.jpg
TenisPRAVAC ČETVRTFINALE: Miomir Kecmanović uspešan u dublu
profimedia-1018989253.jpg
FudbalJAPAN POBEDIO BRAZIL U FUDBALU! Da nam je neko ovo pričao pre deset godina...
Japan

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Albanije stigli na stadion "Dubočica" Izvor: Kurir