- Upravni odbor FS Švedske doneo je odluku da prekine mandat Tomasona kao selektora fudbalske reprezentacije. Odluka je zasnovana na nedostatku rezultata u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Odluka koju je doneo Upravni odbor Saveza zasnovana je na činjenici da reprezentacija nije ostvarila rezultate kojima smo se nadali. Još postoji šansa za plej-ofu u martu. Naša odgovornost je da obezbedimo najbolje moguće uslove za plasman na SP. U tom smislu, verujemo da je potreban novi selektor reprezentacije - obrazložili su Šveđani.