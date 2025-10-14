Slušaj vest

Dragan Stojković Piksi nedavno je nakon poraza od Albanije napustio klupu reprezentacije Srbije.

Domaća javnost je odmah krenula sa licitiracijom trenerskih imena koji bi mogli da naslede Piksija na kormilu "orlova".

Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Od Veljka Paunovića, pa do Dejana Stankovića i Vladana Milojevića - aktuelnog stratega Crvene zvezde.

U gostovanju na "TV UNA", legenda Zvezde Dragiša Binić očekuje od Milojevića da na zimu preuzme selektorsko mesto reprezentacije Srbije:

- Na osnovu celokupne situacije, najbliži da bude selektor je Milojević. Mislim da će ostati do Nove godine, ugovor mu ističe i onda će preuzeti reprezentaciju - izjavio je Binić.

