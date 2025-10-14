Slušaj vest

Fudbaler Barselone Robert Levandovski propustiće veliki derbi protiv Real Madrida zbog povrede tetive, saopštio je katalonski klub.

Barselona je saopštila da je Levandovski povredio tetivu leve butine, a španski mediji preneli su da bi fudbaler mogao da odsustvuje četiri do šest nedelja.

Veliki derbi španskog fudbala, igra se 26. oktobra na "Santjago Bernabeu".

Poljski napadač bi, između ostalih, mogao da propusti i dve utakmice u Ligi šampiona, sa Olimpijakosom i Brižom.

Utakmicu protiv Reala propustiće golman Đoan Garsija i Dani Olmo, dok se u ponedeljak na treninge vratio Lamin Jamal posle problema sa preponom.

Napadač Barselone Feran Tores poslat je kući iz kampa reprezentacije zbog problema sa mišićem, ali je klub potvrdio da nije povređen.

Tores je ove sezone imao prednost u ekipi u odnosu na Levandovskog.

