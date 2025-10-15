Slušaj vest

Oznaka sa Širanovog osmog studijskog albuma pod nazivom "Play" pojaviće se na prednjoj strani dresova koje će fudbaleri Barselone nositi 26. oktobra u velikom derbiju protiv Real Madrida.

Nedelju dana ranije, 19. oktobra, dresove sa istim logom nosiće fudbalerke Barselone u prvenstvenoj utakmici protiv Granade.

Otkako je pokrenula partnerstvo sa muzičkim striming servisom Spotifaj, koji je sponzor dresa i stadiona Kamp Nou, ;Barselona ;je na utakmicama protiv Reala na dresove stavljala ;logo ;muzičkih zvezda među kojima su Roling Stonsi, Drejk, Koldplej i Trevis Skot.

"Ponosan sam što vidim moj novi album Play na dresu Barselone. Veliki sam fan fudbala i Barselone. Volim što možemo da spojimo svetove muzike i fudbala na tako zabavan način", rekao je engleski pop muzičar Ed Širan.

1/8 Vidi galeriju Ed Širan u Beogradu Foto: Kurir

Širan je manjinski investitor u engleskom drugoligašu Ipsviču i sve do ove sezone bio je sponzor klupskih dresova.

Inspirisana godinom osnivanja kluba, Barselona će pustiti u prodaju 1.899 dresova, a takođe će objaviti kolekciju robe sa logom imena albuma.

"Edove pesme su godinama bile deo naše plej-liste u svlačionici i poseban je osećaj videti ime njegovog albuma na našem dresu", rekao je fudbaler Barselone Robert Levandovski.

(Beta)