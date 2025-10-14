Slušaj vest

Rusi su u 30. minutu došli do prednosti preko Voronova, a ”orlići” su, slično kao u prethodnom meču, uspeli da se vrate u igru u drugom poluvremenu preko Rankovića, koji je bio precizan sa bele tačke.

Međutim, završnica meča u potpunosti je pripala gostima, pošto su u periodu od 12 minuta Rusi postigli tri gola i slavili rezultatom 1:4. Strelci za gostujuću ekipu bili su Bondarev u 78. i 90. minutu, kao i Solopov u 82.

Treba napomenuti da za razliku od prvog meča, selektor Gordan Petrić u drugoj proveri sa Rusijom nije mogao da računa na napadača Mihajla Cvetkovića i golmana Vuka Draškića, koji su prekomandovani u A tim.

Omladinska selekcija Srbije u novembru putuje u Hrvatsku, gde je očekuje prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Rivali ”orlića” biće Hrvatska, Gruzija i Gibraltar.