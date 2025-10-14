Slušaj vest

Rusi su u 30. minutu došli do prednosti preko Voronova, a ”orlići” su, slično kao u prethodnom meču, uspeli da se vrate u igru u drugom poluvremenu preko Rankovića, koji je bio precizan sa bele tačke.

Međutim, završnica meča u potpunosti je pripala gostima, pošto su u periodu od 12 minuta Rusi postigli tri gola i slavili rezultatom 1:4. Strelci za gostujuću ekipu bili su Bondarev u 78. i 90. minutu, kao i Solopov u 82.

Treba napomenuti da za razliku od prvog meča, selektor Gordan Petrić u drugoj proveri sa Rusijom nije mogao da računa na napadača Mihajla Cvetkovića i golmana Vuka Draškića, koji su prekomandovani u A tim.

Omladinska selekcija Srbije u novembru putuje u Hrvatsku, gde je očekuje prvi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Rivali ”orlića” biće Hrvatska, Gruzija i Gibraltar.

Ne propustiteFudbalPOSLEDNJI ISPITI PRED START KVALIFIKACIJA ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Petrić saopštio spisak omladinaca za prijateljske utakmice protiv Rusije!
zvezdacukaricki51460.jpg
FudbalPETRIĆ SAOPŠTIO SPISAK "ORLIĆA" ZA MEČEVE SA RUSIJOM: Šestorica iz Zvezde, petorica iz Partizana...
Gordan Petrić
FudbalORLIĆI U NAREDNOM MEČU MORAJU NA SVE ILI NIŠTA! Omladinci Srbije remizirali protiv Belgije u kvalifikacijama za EURO, utakmica protiv Norveške sve odlučuje!
Screenshot 2025-03-22 220348.jpg
FudbalORLIĆI NAPADAJU PRVOG FAVORITA! Selektor Jović i Marko Lazetić poručuju: Mi smo Srbija, verujemo u sebe i TIM!
serbiaportraitsuefaeuropeanunder19championship20222048x1252.jpg

Gordan Petrić konferencija Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd