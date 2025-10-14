Slušaj vest

Legendarni trener Janis Kolijas, koji je ostavio dubok trag u istoriji grčkog fudbala vodeći klubove kao što su Olimpijakos, Pierikos, Olimpijakos Volos, Korint, Niki Volos i Panargejakos, kao i omladinsku i juniorsku reprezentaciju Grčke, preminuo je u 92. godini.

- Moj otac, vodič mog života, moje svetlo, moja podrška... naši plusevi i minusi, uvek tu, uvek pored mene. Još jedna gorka čaša... baci, baci, baci visoko i počivaj - objavila je njegova ćerka Đorđa.

Kolijas je bio selektor omladinske reprezentacije Grčke koja je osvojila drugo mesto na Evropskom prvenstvu 1998. godine.

Od 1971. do 1975. nalazio se na klupi omladinskog tima, a u periodu 1974–1975. vodio je i juniorsku reprezentaciju, doprinoseći razvoju grčkog fudbala na omladinskom nivou.

Tokom bogate karijere radio je u brojnim klubovima širom zemlje, među kojima su Pierikos, Olimpijakos Volos, Korint, Niki Volos i Panargejakos, dok je 2003. godine obavljao funkciju pomoćnog trenera u Olimpijakosu.