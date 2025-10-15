Slušaj vest

Dragiša Binić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, smatra da će Vladan Milojević postati novi selektor Srbije.

Trenerska pozicija je ostala prazna nakon što je Dragan Stojković napustio tu funkciju, dok Milojevićev ugovor sa Crvenom zvezdom traje do kraja tekuće polusezone.

"Na osnovu celokupne situacije, najbliži da bude selektor je Milojević", rekao je Binić na televiziji "UNA" i dodao:

"Mislim da će ostati do Nove godine, ugovor mu ističe i onda će preuzeti reprezentaciju".

1/18 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

U istoj emisiji, bivši sudija Raka Đurović predložio je Veljka Paunovića za selektora Srbije, na šta je Binić odmah reagovao svojim stavom i odgovorio:

"Da samo dodam oko trenera kog si predložio. Igrom slučaja, bio sam u rukovodstvu u Savezu, zajedno sa Mrkelom u sportskom delu, gde nam je on bio trener. Znajući njega kako razmišlja, nikad neće doći da bude selektor. On neće da trpi neke stvari", istakao je legendarni as Crvene zvezde.