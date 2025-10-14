Srbija vodi protiv Andore.
Fudbal
ORLOVI USPELI DA PREOKRENU! Juventusova veza ponovo radi - sjajan centaršut Kostića, pa golčina Dušana Vlahovića za vođstvo Srbije! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije preokrenuli su i poveli sa 2:1 protiv Andore u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Nakon šoka u 17. minutu, Srbija je izjednačila autogolom defanzivca Andore, a potom i povela preko Dušana Vlahovića.
Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
U 54. minutu je Juventusova proradila, tada je Filip Kostić centrirao, a Vlahović glavom pogodio za prednost Orlova.
Gol Dušana Vlahovića pogledajte u priloženom video snimku:
Reaguj
Komentariši