Fudbaleri Srbije preokrenuli su i poveli sa 2:1 protiv Andore u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Nakon šoka u 17. minutu, Srbija je izjednačila autogolom defanzivca Andore, a potom i povela preko Dušana Vlahovića.

Dušan Vlahović Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

U 54. minutu je Juventusova proradila, tada je Filip Kostić centrirao, a Vlahović glavom pogodio za prednost Orlova.

Gol Dušana Vlahovića pogledajte u priloženom video snimku:

Srbija primila gol protiv Andore s pola terena Izvor: Arena 2 Premium