Kapiten postigao novi gol za Srbiju.
I MITROVIĆ SE UPISAO U STRELCE PROTIV ANDORE! Kapiten Srbije pogodio sa "bele tačke" i rešio agoniju - pogledajte treći gol Orlova! VIDEO
Fudbaleri Srbije postigli su i treći pogodak protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Nakon šoka u 17. minutu, Srbija je izjednačila autogolom defanzivca Andore, a potom i povela preko Dušana Vlahovića.
Orlovi se tu nisu zaustavili, a treći gol za naš nacionalni tim postigao je Aleksandar Mitrović sa bele tačke.
Aleksandar Mitrović protiv Andore Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Kapiten Srbije Aleksandar Mitrović je uspešno izveo jedanaesterac u 77. minutu. Pročitao ga je olman Alvarez, ali je lopta od stative ušla u gol.
Gol Aleksandra Mitrovića pogledajte u priloženom video snimku:
