Fudbaleri Srbije postigli su i treći pogodak protiv Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nakon šoka u 17. minutu, Srbija je izjednačila autogolom defanzivca Andore, a potom i povela preko Dušana Vlahovića.

Orlovi se tu nisu zaustavili, a treći gol za naš nacionalni tim postigao je Aleksandar Mitrović sa bele tačke.

Aleksandar Mitrović protiv Andore Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

Kapiten Srbije Aleksandar Mitrović je uspešno izveo jedanaesterac u 77. minutu. Pročitao ga je olman Alvarez, ali je lopta od stative ušla u gol. 

Gol Aleksandra Mitrovića pogledajte u priloženom video snimku:

