Slušaj vest

Fudbaleri Srbije su u Andori, u šetom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta, pobedili Andoru sa 3:1 (1:1) i zadržali minimalne teoreteske šanse da osvoje drugo mesto u grupi i plasiraju se u baraž.

Bilo je to još jedno bledo izdanje naših fudbalera, ali je na kraju individualni kvalitet ipak napravio razliku i uspeli smo da osvojimo tri boda.

Reprezentacija Srbije sada je na trećem mestu u grupi sa 10 bodova, jednim manje od drugoplasirane Albanije, a da bi mogla da se nada plasmanu u baraž, moraće 13. novembra da napravi podvig i da savladala Englesku na Vembliju.

Nekoliko scenarija

Srbija mora da osvoji makar dva boda više od Albanije ili bar bod više i nadoknadi lošiju gol razliku.

Znači, ukoliko Srbija slavi u oba meča, a Albanija osvoji četiri ili manje bodova u preostala dva duela, Srbija ide na Mundijal!

Ukoliko bi se dogodilo da Srbija osvoji četiri boda u preostale dve utakmice, a Albanija osvoji tri, Srbija bi se kvalifikovala na Mundijal ukoliko bi u svoja dva meča napravila gol-razliku plus četiri, ili plus tri, uz ukupno veći broj datih golova u kvalifikacijama u odnosu na Albaniju, koja trenutno ima 6:3, dok su Orlovi na 7:7. Dva ili manje osvojena boda Albanije vode naš tim na Svetsko prvenstvo i u ovom slučaju.

Ukoliko bi Srbija osvojila tri boda, na Mundijal bi otišla ukoliko bi Albanija osvojila jedan bod ili ostala bez bodova, a ako bi Srbija na isti način nadoknadila gol-razliku.

1/7 Vidi galeriju Andora - Srbija Foto: Screenshot RTS, Screenshot, Valentine CHAPUIS / AFP / Profimedia, Valentine CHAPUIS / AFP / Profimedia