"Dobar je osećaj kada se izbori pobeda na gostovanju. Ovo danas nije bila obična utakmica, ovo je bilo rvanje, džudo. Teška i tvrda borba, ali uspeli smo da okrenemo rezultat i ostanemo u trci za baraž", izjavio je Mitrović za TV Arena sport.

Srbija je na gostujućem terenu pobedila Andoru 3:1, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Dao sam gol sa penala, sudija je dosudio jedanaesterac jer me je protivnik udario bez lopte, potpuno bez razloga. Mada je ovo bio i najmanje penal, mogla su biti čak još dva za nas", dodao je on.

Srpski napadač istakao je da je ekipa pokazala karakter nakon poraza od Albanije u prošlom kolu.

"Nama atmosfera nikada nije bila problem, ali ovaj meč je bio veliki test za ceo tim. Poraz od Albanije je bio bolan, ali ekipa je dobro reagovala. Tri boda su najvažnija, uspeli smo da preokrenemo utakmicu i sada se nadamo da će Albanija negde kiksnuti", rekao je Mitrović.

Posebno je pohvalio vršioca dužnosti selektora Zorana Mirkovića i stručni štab zbog načina na koji su pripremili tim za meč sa Andorom.

"Selektor i njegov stručni štab odradili su fantastičan posao. Nismo imali mnogo vremena za pripreme, ali su izvukli maksimum iz ekipe. Dok god postoji šansa, borićemo se bez obzira na sve što se dešavalo. Verujemo u čuda, jer su se i ranije dešavala, kao na utakmici sa Portugalom", istakao je Mitrović.

Na pitanje o značaju postignutog gola, Mitrović je naglasio da je najvažniji timski uspeh.

"Najvažnije je što smo ostvarili pobedu. Mogu da kažem da sam mogao da postignem još koji gol, ali nisam najbolje reagovao u završnici. Ipak, lepo je osvojiti tri boda i doneti malo pozitivne energije nakon teškog meča prethodne nedelje", zaključio je Mitrović.

